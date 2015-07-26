"الصحة" تستعد لطرح مناقصة لتوريد 150 ألف عبوة من "سوفالدى" بمراكز الكبد

أكد الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن الوزارة تستعد لطرح مناقصة لتوريد 150 ألف عبوة من المثيل المصرى للسوفالدى لعلاج مرضى فيرس سى بمراكز الكبد والتأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة.

وقال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة العليا للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إسناد المناقصة لعدد من الشركات المصرية للوفاء بتوريد الكميات المحددة للوزارة قبل نهاية العام الجارى.

وأضاف الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن الهدف من المناقصة هو الحصول على أقل سعر متاح، مع ضمان سلامة العقار وفاعليته لعلاج أكبر عدد من المرضى.

وأوضح أن الوزارة انتهت من النظر فى الشق الفنى للمناقصة، وجار النظر فى الشق المالى، متوقعا أن يكون متوسط السعر المقترح نحو 680 جنيها للعلبة الواحدة.

كان الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أكد أنه سيتم إعلان نتائج علاج مرضى فيرس سى بعقار سوفالدى، خلال الاحتفال باليوم العالمى للالتهاب الكبدى الفيروسى 28 يوليو الجارى.

وقال إن وزير الصحة وافق على طرح عقار "دكلانزا" بمراكز الكبد على مستوى الجمهورية كعلاج فعال للنوع الجينى الرابع لفيروس سى (علاج ثنائى مع سوفالدى) بسعر 1315 جنيها أول أغسطس المقبل.

وأشار إلى موافقة الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، على طرح عقارى "هارفونى" و"كيوريفو" بسعر 3050 جنيها (1200 دولار) فى مراكز الكبد أول نوفمبر المقبل بنسبة شفاء 100%.

وكشف الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أنه سيتم تسجيل مستحضر جديد لعلاج مرضى فيرس سى يسمى mk، خاصة أنه تم اعتمادة من الهيئة الأوروبية للأدوية خلال 6 أشهر .

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