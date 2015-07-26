موجز الصحافة المحلية..عبور أول سفينة لقناة السويس الجديدة

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع"، تحت عنوان "عبور أول سفينة فى قناة السويس الجديدة قبل ساعات من ذكرى تأميم عبدالناصر للقناة".

وأوضحت أنه وســط أجواء احتفالية، وقبل ساعات من احتفال مصر اليوم بذكرى تأميم قناة الســويس "26 يوليو 1956" انطلقــت أمس أولى تجارب التشــغيل التجريبى لعبور السفن بقناة الســويس الجديدة، بحضور رئيس هيئة قناة الســويس الفريق مهاب مميش وكبار مســؤولى الهيئة، وقاد الفريق مميش أول ســفينة عبرت القناة، وهــى الســفينة "apl southenbtoin" وترفــع علــم ســنغافورة وحمولتها 13 ألف طن وغاطسها 41.8 قدم ودخلت القنــاة مقبلة مــن الجنوب.

كما عبــرت القناة الســفينة «maersk steernaess» وحمولتهــا 95 ألف طن وغاطسها 42.7 وترفع علم لوكسمبرج، والسفينة «mayssan» وحمولتهــا 77 ألف طن وغاطســها 42.9 قدم وترفع علم البحرين، كما عبرت ثلاث سفن ضمن قافلة الشــمال قناة السويس الجديدة مقبلة من البحر الأبيض المتوســط فى اتجاه بورســعيد وتوجهت إلى ميناء الســويس ومنــه إلى البحر الأحمــر.

وقالت صحيفة "الأهرام"، إن الأمانة العامة للجامعة العربية تستضيف الأربعاء المقبل الاجتماع المشترك لوزراء الدفاع والخارجية العرب وذلك للتوقيع على البروتوكول الخاص بإنشاء القوة العربية المشتركة، وذلك قبل إحالته إلى اجتماع على مستوى القادة بمشاركة ترويكا القمة العربية والتى تضم مصر الرئيس الحالى للقمة وكلا من الكويت التى ترأست الدورة السابقة للقمة والمغرب التى سترأس الدورة المقبلة للقمة والتى ستعقد مارس المقبل.

وأشارت صحيفة "الأخبار"، إلى أنه يبدأ اليوم حجز 30 ألف وحدة سكنية، فى 9 مدن جديدة، على رأسها 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وبدر، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل (المليون وحدة)، بجانب 5 آلاف قطعة أرض فى 10 مدن جديدة، على أن ينتهى حجز الوحدات السكنية فى 16 أغسطس المقبل، بينما ينتهى حجز الأراضى فى 27 أغسطس المقبل، وقال د. مصطفى مدبولى وزير الإسكان وأنه سيتم تسليم الوحدات فى مدة لاتزيد عن 11 أسبوعا.

وأضاف الوزير، أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها طرح وحدات فى مشروع المليون وحدة، لمحافظة الجيزة، فى مدينة 6 أكتوبر، حيث يحق التقدم لهذه الوحدات من أبناء محافظة الجيزة أو القاطنين بها أو العاملين فيها، أو العاملين والقاطنين بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، ولا يمتلكون وحدات سكنية، مشيرا إلى أن عدد الوحدات المطروحة، تصل إلى 13 ألف وحدة سكنية، كاملة التشطيب، وهى ضمن وحدات المنحة الإماراتية، وقام بتنفيذها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وذكرت صحيفة "المصرى اليوم"، أن مكاتب التنسيق للقبول بالجامعات شهدت خلال اليوم الأول أمس إقبالا متوسطا من طلاب المرحلة الأولى البالغ عددهم 110 آلاف و192 طالبا من بينهم 25 ألفا و136 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و20 ألفا و314 طالبا بالشعبة العلمية "رياضيات" و64 ألفا و742 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية.

وأكدت صحيفة "الشروق"، أن مصدر قضائى قال إن مجلس القضاء الأعلى طرح خلال جلساته السابقة العديد من أسماء القضاة لشغل منصب النائب العام خلفا للنائب الشهيد المستشار هشام بركات، موضحا أن الجلسات شهدت خلافات حول الأسماء المطروحة لشغل المنصب.

وأضاف المصدر أن من بين الاسماء التى طرحت خلال الجلسات اسم المستشار نبيل صادق رئيس المكتب الفنى لمحكمة النقض وطرحه رئيس المجلس إلا أن بعض الأعضاء اعترضوا على اختياره للمنصب حاليا.