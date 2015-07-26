القبض على 45 متسللاً بينهم 12 سودانيًا إلى ليبيا عن طريق السلوم

وقال البيان الصادر عن مديرية أمن مطروح، منذ قليل، إن قسم شرطة السلوم، تسلم 45 متهمًا؛ وهم "1 من بنى سويف و13 من أسيوط و3 من المنيا و6 من الفيوم و1 من الدقهلية و4 من قنا و4 من البحيرة و1 من الشرقية و12 من دولة السودان"، للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.
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