القبض على 45 متسللاً بينهم 12 سودانيًا إلى ليبيا عن طريق السلوم

تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 45 بينهم 12 سودانيًا إلى ليبيا، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية.

وقال البيان الصادر عن مديرية أمن مطروح، منذ قليل، إن قسم شرطة السلوم، تسلم 45 متهمًا؛ وهم "1 من بنى سويف و13 من أسيوط و3 من المنيا و6 من الفيوم و1 من الدقهلية و4 من قنا و4 من البحيرة و1 من الشرقية و12 من دولة السودان"، للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.

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