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الإسكان" تبدأ اليوم إجراءات حجز 30 ألف وحدة سكنية فى 9 مدن جديدة

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الإسكان" تبدأ اليوم إجراءات حجز 30 ألف وحدة سكنية فى 9 مدن جديدة الإسكان" تبدأ اليوم إجراءات حجز 30 ألف وحدة سكنية فى 9 مدن جديدة
يبدأ اليوم الأحد، حجز أكبر عدد من الوحدات السكنية وأراضى الإسكان الاجتماعى، والتى أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتصل إلى نحو 30 ألف وحدة سكنية، فى 9 مدن جديدة، على رأسها 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وبدر، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بجانب 5 آلاف قطعة أرض فى 10 مدن جديدة، على أن ينتهى حجز الوحدات السكنية فى 16 أغسطس المقبل، بينما ينتهى حجز الأراضى فى 27 أغسطس المقبل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى بيان، إن الوزارة تمضى قدما فى طرح وحدات مشروع المليون وحدة، فور الانتهاء من تنفيذها وتوصيل المرافق وانتهاء الخدمات بها، على أن يتم بدء تطبيق الدورة الجديدة لتسليم الوحدات فى مدة لا تزيد عن 11 أسبوعا.

وأشار إلى أنه لأول مرة تطرح الوزارة هذا الكم الضخم من الوحدات فى المشروع، والتى تصل إلى نحو 30 ألف وحدة سكنية، بجانب 5 آلاف قطعة أرض بالقرعة العلنية، وبأسعار تناسب متوسطى الدخل، وهو ما يساعد على ضبط السوق العقارية.

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