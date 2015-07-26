موقع وزارة الدفاع يعرض فيديو "عندك بحرية" احتفالا بقناة السويس الجديدة

عرض الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيديو بمناسبة عبور أول ثلاث سفن عملاقة قناة السويس الجديدة أثناء تجريب تشغيلها، قبل افتتاحها أمام حركة الملاحة العالمية فى 6 أغسطس المقبل، لتكون انطلاقة حقيقية للاقتصاد الوطنى، ويصاحب الفيديو الأغنية الوطنية "عندك بحرية"، ويسرد حكاية شعب أراد البناء حتى تحقق له ما أراد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى وعد فأوفى، حيث انتهى العمل فى قناة السويس الجديدة، والتى سيتم افتتاحها فى 6 أغسطس القادم.

وتشارك القوات المسلحة فى الحملة الترويجية لافتتاح قناة السويس الجديدة من خلال إدارة الشئون المعنوية، التى تتولى الإشراف على حفل الافتتاح.