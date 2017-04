أنجلينا جولي في تجربة إخراجية جديدة.. والبطل إبنها الكمبودي

كشفت شركة Netflix للبث أن النجمة العالمية Angelina Jolie ستتابع مسيرتها الناجحة في عالم الإخراج، من خلال فيلم روائي جديد مقتبس عن مذكرات مؤلفة كمبودية عن الحرب.

Jolie البالغة من العمر 40 عاماً ستتولى إنتاج وإخراج فيلم First They Killed My Father ، المأخوذ عن مذكرات المؤلفة والناشطة Loung Ung أثناء طفولتها إبان حكم الخمير الحمر في كمبوديا عام 1975.

وقالت Angelina في بيان لها: عمق فهمي لتجربة الأطفال مع الحرب والأثر المعنوي الذي تتركه فيهم، ساعدني في التعرف عن قرب على شعب كمبوديا موطن ابني.

وتابعت: مثل هذه الأفلام يصعب مشاهدتها لكنها مهمة، ويصعب أيضا صنعها. Netflix تتخطى هذا المستحيل وأنا أتطلع قدما للعمل معهم وسعيدة لأن الفيلم سيصل إلى عدد كبير من الناس".

أما شركة Netflix، فقالت: Jolie و Loung تعاونتا في كتابة السيناريو، كما سيشارك Maddox إبنAngelina المولود في كمبوديا في صنع العمل.

وسيطرح الفيلم حصريا عبر نتفليكس في نهاية 2016، كما سيشارك في كبرى المهرجانات السينمائية العالمية.

