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ماذا فعلت سميرة سعيد حينما سقط منها العلم المغربي؟

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ماذا فعلت سميرة سعيد حينما سقط منها العلم المغربي؟ ماذا فعلت سميرة سعيد حينما سقط منها العلم المغربي؟

الأحد 26-07-2015 03:42

التقطت الفنانة سميرة سعيد العلم المغربي بسرعة بعدما سقط من كتفها على الأرض، وهي تؤدي أغنية "بنت بلادي" الشهيرة بالمغرب، إرضاءاً لجمهور تطوان، خصوصاً وأن الأغنية للفنان الراحل عبد الصادق شقارة ابن المدينة.

وكانت سميرة تحيي ليلة اختتام الدورة الثامنة من ليالي مهرجان "أصوات نسائية" في مدينة تطوان في حفل حضره ما يقارب الـ50 ألف شخص، حيث أثبتت الديفا أنها لازالت نجمة ساطعة في سماء الفن العربي.

 

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