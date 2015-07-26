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وزير خارجية إيران يزور الكويت وقطر والعراق غدا

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وزير خارجية إيران يزور الكويت وقطر والعراق غدا وزير خارجية إيران يزور الكويت وقطر والعراق غدا
ذكر تقرير إخبارى أن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف سيقوم بجولة غدا الأحد تشمل كلا من الكويت وقطر والعراق.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إن ظريف سيبحث خلال اجتماعه بمسؤولى الدول الثلاث محصلة المباحثات النووية والعلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية.

وقال أمير عبد اللهيان، مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والأفريقية إن زيارة ظريف لدول المنطقة "خطوة لتنمية العلاقات فى ظل المناخ الجديد"، مشيرا إلى أن أيران "تنتهج سياسة واضحة وشفافة ولا تعقد صفقات مع أى جهة خارجية حول قضايا المنطقة".

وأضاف عبد اللهيان فى حوار مع صحيفة "الوفاق" إن علاقات إيران تجاه دول المنطقة "تتلخص فى علاقات ممتازة مع جميع دول المنطقة. وقال إن علاقات إيران مع سلطنة عمان هى "نموذج متكامل لمثل هذه العلاقات ونريد أن ترتفع مستوى العلاقات مع جميع الدول لهذا المستوى"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
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