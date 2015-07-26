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قصف جوى ومدفعى عراقى على داعش بالأنبار

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قصف جوى ومدفعى عراقى على داعش بالأنبار قصف جوى ومدفعى عراقى على داعش بالأنبار
دمر طيران القوة الجوية العراقى موقعا لإطلاق القذائف الصاروخية لتنظيم داعش الإرهابى بمنطقة التأميم غربى الرمادى، مركز محافظة الأنبار غربى العراق، وقصف موقعا آخر كانت تتواجد به قيادات من التنظيم بالمنطقة يحملون جنسيات عربية.

وذكر بيان لخلية "الإعلام الحربى” بقيادة العمليات المشتركة مساء السبت أن طائرات القوة الجوية قصفت أيضا مقرا لداعش فى منطقة الكرمة شمال شرقى الفلوجة بالأنبار، مما أدى إلى مقتل العديد من الإرهابيين كانوا بداخله.

واستهدفت قوة من فرقة التدخل السريع الأولى سيارة تحمل رشاشا أحاديا تابعة لداعش، وقتلت من كانوا على متنها فى منطقة الصبيحات غربى الكرمة شمال الفلوجة بالأنبار.

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