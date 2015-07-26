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برلمان كردستان العراق يطالب بوقف الهجمات التركية و الإلتزام بعملية السلام

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برلمان كردستان العراق يطالب بوقف الهجمات التركية و الإلتزام بعملية السلام برلمان كردستان العراق يطالب بوقف الهجمات التركية و الإلتزام بعملية السلام
دعا برلمان إقليم كردستان العراق، التركية وحزب العمال الكردستانى "بى كيه كيه" إلى ضبط النفس والعودة إلى مشروع عملية السلام من أجل إنهاء المشكلات بين الجانبين، وطالب الجانبين بالالتزام بعملية السلام.

وأدان بيان لرئاسة برلمان إقليم كردستان مساء أمس السبت قيام الطائرات الحربية التركية بقصف مواقع حزب العمال الكردستانى الليلة الماضية فى مناطق إقليم كردستان.

وطالب بوقف الهجمات التركية فى أسرع وقت، وقال: إن شعب كردستان لم يتوقع عودة أيام الهجمات العسكرية، فبدء عملية السلام فى تركيا منحت أملاً للجميع بأن شعوب المنطقة تتمكن العيش معاً فى ظل السلام و الديمقراطية".

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مصر 365

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