مكة المكرمة تحظى ب عشرة آلاف سرير طبي بنهاية العام 1440

تحظى منطقة مكة المكرمة بالنصيب الأوفر بين مناطق المملكة في عدد المشروعات الصحية المنفذة والمعتمدة والأخرى الجاري تنفيذها، وسترفع الطاقة السريرية في مستشفيات المنطقة والمحافظات التابعة لها إلى 10 آلاف سرير خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أكد على أهمية إيصال كافة الخدمات الصحية لإنسان المنطقة في كافة المحافظات والمراكز، مشددا على ضرورة استكمال المشاريع الصحية في المنطقة وفق الجدول الزمني المعد لها دون تعثر، لتحقق الهدف الرئيس من إنشائها، ولتقدم الخدمة الطبية التي يحتاجها قاصدو المشاعر المقدسة، وأبناء المنطقة.

وأوضحت الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة أنه من المتوقع ارتفاع عدد الأسرّة في مستشفيات المحافظات والمراكز التابعة لها من 8500 سرير إلى أكثر من 10 آلاف سرير.

وأشارت صحة مكة إلى أن استراتيجيتها أخذت في الاعتبار واقع الخدمات العلاجية والوقائية، إضافة إلى مؤشر أداء القوى العاملة في القطاعات الصحية بالمنطقة، إذ بلغ عدد المستشفيات الحكومية والخاصة فيها نحو 445 مستشفى، يوجد فيها حاليا 8504 أسرّة وستبلغ بحلول العام 1440 أكثر من 10454 سريراً، مبينة أن عدد القوى العاملة في المجالات الصحية بالمنطقة، البالغ عددهم نحو 36877 موظفاً، سيصبح عددهم عام 1440 نحو 70085 موظفا.

مشروعات جار تنفيذها

برج طبي مستشفى الولادة والأطفال بجدة وسعته 400 سرير. وبرج مستشفى العيون بجدة وسعته 200 سرير، ومستشفى الصحة النفسية بجدة 500 سرير، ومستشفى الجموم 100 سرير، ومستشفي مكة المكرمة (الشرائع) 500 سرير، ومستشفى النساء والولادة بالقنفذة 200 سرير، ومستشفى الأمل والصحة النفسية بالطائف 500 سرير، ومستشفى الأطفال بالطائف 300 سرير.

مشروعات تحت الطرح والترسية :

برج طبي بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة سعته 200 سرير، ومستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة 300 سرير، مستشفى قياء بالحارث

50 سريرا، مستشفى ثريبان القنفذة 50 سرير،مستشفى المضيلف بالقنفذة 50 سرير، برج طبي بمستشفى الملك فهد بمكة المكرمة 200 سرير، مستشفى نمرة القنفذه 50 سرير، مستشفى جنوب القنفذة 100 سرير، مستشفى أم الدوم بالطائف 50 سريرا، مستشفى الليث يلملم 100 سرير، مستشفى شمال جدة 300 سرير، برج طبي بمستشفى الملك فهد بجدة 200 سرير، برج طبي بمستشفى الملك فهد بجدة 200 سرير ن برج الولادة والأطفال بالطائف 500 سرير، برج طبي في مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة 300 سرير، مستشفى الملك فيصل بالطائف 500 سرير.

المشروعات المنجزة

مجمع الملك عبدالله بشمال جدة بسعة سريرية قدرها 500 سرير بتكلفة إجمالية بلغت 362.796.000 ريال.

تشغيل العيادات الخارجية، وأقسام الطوارئ ووحدات العناية المركزة والتنويم والتشغيل الجزئي لقسم العمليات وتجهيز السجلات الطبية وقسم الأشعة وإنشاء مختبر مركزي، وتجهيز مقر لبنك الدم، إنشاء مركز الأسنان، تطوير قسم المناظير، مستودع بمساحة 1000م2، مركز عسيل كلوي، مركز التدريب والتطوير وإنشاء مركز الأورام, ومستشفى شرق جدة بسعة سريرية قدرها 300 سرير بتكلفة إجمالية قدرها 31 مليار ريال وقد اكتملت مراحل الانشاء بنسبة 100% ومراحل التجهيز والتوظيف اكتملت بنسب كبيرة وتم تشغيله جزئياً.

البرج الطبي بمستشفى الملك فهد بسعة 270 سريرا وبتكلفة مقدارها 97.151.502 ريال.

مشروع مركز الأمير عبدالمجيد لأمراض الكلى بمستشفى الملك فهد الذي بلغت تكلفته الإجمالية 36.46.813 ريالا.

مركز صحي بريمان، مركز صحي ثول، مركز صحي حي الصفا1، مركز صحي أبحر الشمالية، مركز حي المحجر.