أخبار عاجلة

الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع» -
98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة» -
القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر -
بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟ -
محافظ أسوان: التماسيح لا تستنزف الثروة السمكية في بحيرة ناصر -
حوار| رئيس نادي القضاة: نحن من يدير الأزمة.. ولم نطلب وساطة أحد -
السيسي يلتقي رئيس لجنة الدفاع بـ«الشيوخ الأمريكي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

65 نادياً صيفياً تستقبل الطلبة في الرياض.. اليوم

Google+ Print
65 نادياً صيفياً تستقبل الطلبة في الرياض.. اليوم 65 نادياً صيفياً تستقبل الطلبة في الرياض.. اليوم

    تنطلق اليوم (الأحد) فعاليات الأندية الموسمية التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في فترتها الثانية لاستقبال الطلاب والطالبات خلال ما تبقى من الإجازة الصيفية وإشغال أوقاتهم بالنافع والمفيد.

وقال المدير العام للتعليم في منطقة الرياض محمد بن عبدالله المرشد، إن الإدارة افتتحت هذا العام 65 نادياً موسمياً، إضافة إلى 24 نادياً حي للبنين والبنات وتستقبل عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات، وتضم الكثير من الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والتربوية ويشرف عليها وينفذها تربويون يتمتعون بالخبرات العديدة في المجالات الثقافية والرياضية، مؤكداً أن "الإدارة" حرصت على إقامة الأندية في المدارس التي تحتوي على المرافق الرياضية المتعددة وسعت إلى تغطية كافة أرجاء مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها مضيفا أن التسجيل في الأندية مجاني ولا يوجد أي رسوم على الطلاب والطالبات، داعيا أولياء أمور الطلاب إلى تشجيع أبنائهم على التسجيل في هذه الأندية ومشاركتهم في فعالياتها وبرامجها، مؤكدا أن الأندية مفتوحة للجميع، تحت إشراف ومتابعة مباشرة من الإدارة.

من جهته، بيّن مدير النشاط الطلابي أنور ابو عباة أن الأندية الموسمية ستعمل على تحقيق عدد من الأهداف من أهمها استثمار الأوقات الحرة للطلاب والطالبات بالبرامج والأنشطة المتنوعة وترسيخ القيم الأصيلة للانتماء للوطن ولولاة الأمر وبناء الشخصية المتكاملة والمتوازنة للطلاب والطالبات وتنمية القيم والاتجاهات السليمة وتنمية قيم العمل التطوعي وخدمة المجتمع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية