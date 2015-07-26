65 نادياً صيفياً تستقبل الطلبة في الرياض.. اليوم

تنطلق اليوم (الأحد) فعاليات الأندية الموسمية التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في فترتها الثانية لاستقبال الطلاب والطالبات خلال ما تبقى من الإجازة الصيفية وإشغال أوقاتهم بالنافع والمفيد.

وقال المدير العام للتعليم في منطقة الرياض محمد بن عبدالله المرشد، إن الإدارة افتتحت هذا العام 65 نادياً موسمياً، إضافة إلى 24 نادياً حي للبنين والبنات وتستقبل عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات، وتضم الكثير من الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والتربوية ويشرف عليها وينفذها تربويون يتمتعون بالخبرات العديدة في المجالات الثقافية والرياضية، مؤكداً أن "الإدارة" حرصت على إقامة الأندية في المدارس التي تحتوي على المرافق الرياضية المتعددة وسعت إلى تغطية كافة أرجاء مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها مضيفا أن التسجيل في الأندية مجاني ولا يوجد أي رسوم على الطلاب والطالبات، داعيا أولياء أمور الطلاب إلى تشجيع أبنائهم على التسجيل في هذه الأندية ومشاركتهم في فعالياتها وبرامجها، مؤكدا أن الأندية مفتوحة للجميع، تحت إشراف ومتابعة مباشرة من الإدارة.

من جهته، بيّن مدير النشاط الطلابي أنور ابو عباة أن الأندية الموسمية ستعمل على تحقيق عدد من الأهداف من أهمها استثمار الأوقات الحرة للطلاب والطالبات بالبرامج والأنشطة المتنوعة وترسيخ القيم الأصيلة للانتماء للوطن ولولاة الأمر وبناء الشخصية المتكاملة والمتوازنة للطلاب والطالبات وتنمية القيم والاتجاهات السليمة وتنمية قيم العمل التطوعي وخدمة المجتمع.