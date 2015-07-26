منصور بن متعب يمثل المملكة في احتفالات المالديف بذكرى الاستقلال

وصل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمس إلى جمهورية المالديف، ليرأس وفد المملكة المشارك في احتفالات جمهورية المالديف بالذكرى الخمسين لاستقلالها التي توافق اليوم (الأحد).

وكان في استقبال سموه في مطار العاصمة ماليه، السفير غير المقيم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المالديف عبدالله الحميد.

ويضم الوفد المرافق لسموه، المستشار بالديوان الملكي أحمد الخطيب، والمستشار بالديوان الملكي ياسر بن عثمان الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف بدر بن علي كحيل.