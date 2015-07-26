فعاليات مهرجان أملج التراثي تتواصل بالمسابقات البحرية

تبوك - نواف العتيبي

تتواصل الفعاليات البحرية والبرامج الثقافية في "مهرجان أملج التراثي البحري" الذي انطلق خامس أيام إجازة عيد الفطر، وشهد المهرجان تدشين زياد البازعي محافظ أملج فعاليات السوق الشعبي، والذي يحتوي على ركن الحرفيين، حيث تنوعت الحرف بعضها ما له صلة بالبحر وأخرى كصناعة الناطور البحري والصدف والشوار وصناعة الحبال ونحت حجارة بناء البيوت القديمة والصناعات الخشبية، كما يضم السوق عددا من البرامج الشيقة كمسرح الطفل الذي تقام فيه الألعاب الترويحية والمسابقات الترفيهية بقيادة الكابتن عاصم المرواني وفرقة نجوم المرح، فيما تؤدي فرقة أبو عماد للفنون الشعبية الألوان الشعبية التي تشتهر بها المحافظة، كما أقيم سباق القوارب الشراعية في مرفأ الصيادين. ويقام العديد من الفعاليات طيلة أيام المهرجان في حديقة الاحتفالات العامة وحي البلد القديم ومتحف المناخة مثل المسابقات الثقافية والحرف اليدوية التراثية والقهوة الشعبية والمسرح المفتوح، وتحظى الفعاليات بتواجد لافت لأهالي المحافظة وخصوصاً كبار السن ممن يتشوقون لذكريات الماضي وتاريخ المحافظة البحري. وأوضح ناصر الخريصي مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة تبوك أن المهرجان الذي بدأ تحت عنوان "مهرجان أملج التراثي البحري" يستمر لمدة خمسة أيام ويضم العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والتسويقية لكافة شرائح المجتمع ويوظف المقومات السياحية الطبيعية والتراثية المميزة في أملج لتوفير تجربة سياحية ثرية وممتعة ليوصل من خلالها رسائل إعلامية لرسم صورة ذهنية عن المحافظة كوجهة سياحية وتنشيط القطاع السياحي في المحافظة.