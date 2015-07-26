«صيف الباحة» يقدم لزواره فعاليات منوعة

شهد مهرجان «صيف الباحة» عدداً من الفعاليات المنوعة، إذ نظمت فعاليات منوعة، أبرزها فعاليات «السيارات المعدلة» في ملتقى الشباب الثاني الذي تنظمه الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمشاركة مجلس شباب المنطقة، جوار مبنى «الأمانة» في مدينة الباحة.

وضمن فعاليات صيف محافظة بلجرشي لعام 1436ه أقيم بعد صلاة العشاء بمهرجان التسوق بمحافظة بلجرشي فعالية فرقة جدة، وتم عرض أنواع من تراث مدينة جدة من المزمار والسمسمية وسط حضور وتفاعل رائع من المتنزهين والمصطافين، وضمن فعاليات محافظة المندق قدمت فرقة السيرك «تو مان» عرضاً مميزاً اشتمل على حركات بهلوانية وألعاب خفة اليد وعدد من الفقرات الممتعة التي حازت على إعجاب الحضور، وذلك في خيمة التسوق بمسير بجانب مبنى بلدية المندق.