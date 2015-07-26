أخبار عاجلة

الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع» -
98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة» -
القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر -
بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟ -
محافظ أسوان: التماسيح لا تستنزف الثروة السمكية في بحيرة ناصر -
حوار| رئيس نادي القضاة: نحن من يدير الأزمة.. ولم نطلب وساطة أحد -
السيسي يلتقي رئيس لجنة الدفاع بـ«الشيوخ الأمريكي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«صيف الباحة» يقدم لزواره فعاليات منوعة

Google+ Print
«صيف الباحة» يقدم لزواره فعاليات منوعة «صيف الباحة» يقدم لزواره فعاليات منوعة

    شهد مهرجان «صيف الباحة» عدداً من الفعاليات المنوعة، إذ نظمت فعاليات منوعة، أبرزها فعاليات «السيارات المعدلة» في ملتقى الشباب الثاني الذي تنظمه الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمشاركة مجلس شباب المنطقة، جوار مبنى «الأمانة» في مدينة الباحة.

وضمن فعاليات صيف محافظة بلجرشي لعام 1436ه أقيم بعد صلاة العشاء بمهرجان التسوق بمحافظة بلجرشي فعالية فرقة جدة، وتم عرض أنواع من تراث مدينة جدة من المزمار والسمسمية وسط حضور وتفاعل رائع من المتنزهين والمصطافين، وضمن فعاليات محافظة المندق قدمت فرقة السيرك «تو مان» عرضاً مميزاً اشتمل على حركات بهلوانية وألعاب خفة اليد وعدد من الفقرات الممتعة التي حازت على إعجاب الحضور، وذلك في خيمة التسوق بمسير بجانب مبنى بلدية المندق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية