مقذوف حوثي على «قنبورة» بأحد المسارحة يقتل يمنياً

جازان - عادل الزائري

صرح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بالإنابة الرائد محمد بن حسن ال صمغان أنه في تمام الساعة السابعة من مساء الجمعة 8/10/1436 باشرت فرق الدفاع المدني بلاغاً عن سقوط مقذوف من داخل الأراضي اليمنية، في أرض زراعية بقرية القنبورة بمحافظة أحد المسارحة مما نتج عنه وفاة عامل يمني، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. من جانبها ردت القوات المسلحة السعودية على مصدر النيران وبقوة عبر طائرات الأباتشي والمدفعية في المواقع المحاذية للشريط الحدودي والتي يستخدمها الحوثيون لإطلاق قذائف الهاون والكاتوشيا صوب القرى ونقاط الحدود السعودية؛ فيما تقوم الجهات الأمنية والدفاع المدني بإخلاء موقع سقوط القذائف واتخاذ اللازم تحسبا لأي أضرار أو مخاطر من مقذوفات أخرى.