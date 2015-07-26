اليوم.. احتفالات كبرى بمناسبة العيد القومى للإسكندرية

أكد اللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اليوم الأحد، سوف يشهد إحتفالات كبرى بمناسبة العيد القومى بالإسكندرية، وبروفة لاحتفالات افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.

وقال "حجازى"، إن الاحتفالات سوف تستمر من غدا وحتى 6 أغسطس، موعد افتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى أن الاحتفالات سوف تتضمن سيارات زهور تجوب كورنيش الإسكندرية وصولا إلى قلعة قايتباى، بنحو 11 سيارة كبيرة و20 سيارة ملاكى، يصاحبها "ماكيتات بالفوم" تمثل العصور التاريخية الثلاثة التى مرت على الإسكندرية (الرومانى واليونانى والإسلامى)، وسوف يتم تنظيم إحتفالية ساهرة كبرى بقلعة قايتباى تتضمن فقرات غنائية وفنون شعبية.

وأشار إلى أن الإحتفالات سوف تشهد أيضا إفتتاح لبعض الميادين التى تم تطويرها مؤخرا مثل ميدان سيدى بشر، وتشييد مسارح غنائية بها بالإضافة إلى حفل يضم رقص شعبى ومزمار بلدى والتانورا بمكتبة الإسكندرية.

وأضاف أنه سوف يتم رفع أعلام مصر وأعلام قناة السويس وأعلام محافظة الإسكندرية بطول الكورنيش وشارع أبو قير، بالإضافة إلى تركيب شاشات عرض فى الميادين ومراكز الشباب لنقل مراسم الحفل الرسمى لإفتتاح قناة السويس الجديدة.

وعن المناطق الأخرى على أطراف المحافظة أشار إلى أنه سيتم تنظيم حفلة بدوية بمنطقة برج العرب تضم الفنون الشعبية البدوية، بمشاركة المجتمع المدنى ورجال الأعمال.