أخبار عاجلة

الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع» -
98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة» -
القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر -
بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟ -
محافظ أسوان: التماسيح لا تستنزف الثروة السمكية في بحيرة ناصر -
حوار| رئيس نادي القضاة: نحن من يدير الأزمة.. ولم نطلب وساطة أحد -
السيسي يلتقي رئيس لجنة الدفاع بـ«الشيوخ الأمريكي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. احتفالات كبرى بمناسبة العيد القومى للإسكندرية

Google+ Print
اليوم.. احتفالات كبرى بمناسبة العيد القومى للإسكندرية اليوم.. احتفالات كبرى بمناسبة العيد القومى للإسكندرية
أكد اللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اليوم الأحد، سوف يشهد إحتفالات كبرى بمناسبة العيد القومى بالإسكندرية، وبروفة لاحتفالات افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.

وقال "حجازى"، إن الاحتفالات سوف تستمر من غدا وحتى 6 أغسطس، موعد افتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى أن الاحتفالات سوف تتضمن سيارات زهور تجوب كورنيش الإسكندرية وصولا إلى قلعة قايتباى، بنحو 11 سيارة كبيرة و20 سيارة ملاكى، يصاحبها "ماكيتات بالفوم" تمثل العصور التاريخية الثلاثة التى مرت على الإسكندرية (الرومانى واليونانى والإسلامى)، وسوف يتم تنظيم إحتفالية ساهرة كبرى بقلعة قايتباى تتضمن فقرات غنائية وفنون شعبية.

وأشار إلى أن الإحتفالات سوف تشهد أيضا إفتتاح لبعض الميادين التى تم تطويرها مؤخرا مثل ميدان سيدى بشر، وتشييد مسارح غنائية بها بالإضافة إلى حفل يضم رقص شعبى ومزمار بلدى والتانورا بمكتبة الإسكندرية.

وأضاف أنه سوف يتم رفع أعلام وأعلام قناة السويس وأعلام محافظة الإسكندرية بطول الكورنيش وشارع أبو قير، بالإضافة إلى تركيب شاشات عرض فى الميادين ومراكز الشباب لنقل مراسم الحفل الرسمى لإفتتاح قناة السويس الجديدة.

وعن المناطق الأخرى على أطراف المحافظة أشار إلى أنه سيتم تنظيم حفلة بدوية بمنطقة برج العرب تضم الفنون الشعبية البدوية، بمشاركة المجتمع المدنى ورجال الأعمال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

النائب علاء عبد النبي: مصر عازمة على استئصال الفساد والرشوة

النائب علاء عبد النبي: مصر عازمة على استئصال الفساد والرشوة