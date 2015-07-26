«أشغال الشارقة» تباشر بإنشاء عدد من المشروعات في الرحمانية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدأت دائرة الأشغال العامة بإنشاء مجموعة من المشروعات التنموية، تتمثل في مضماري جري وأعمدة إنارة في حديقتي كشيشة العامة وشغرافة للنساء بضاحية الرحمانية.

وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن مشروع إنشاء مضمار للجري وآخر للدراجات الهوائية جاء تلبيةً لحاجة الجمهور، تم خلاها استغلال المسارات الواقعة حول الحديقة بالشكل الأمثل، موضحاً أن الدائرة بدأت بتسوية الأرض في حديقة شغرافة للنساء في الرحمانية التي تمتد على مساحة 100 ألف متر مربع، تمهيداً للبدء بإنشاء مضمار مطاطي داخلي للجري بطول 1360 متراً وعرض ثلاثة أمتار، إلى جانب رفدها بـ 46 عمود إنارة مزودة بمصابيح موفرة للطاقة.

متعة رياضية

وأضاف السويدي أن المشروع الثاني يتألف من مجموعة من المكونات التي تجعل حديقة كشيشة العامة في الرحمانية التي تقع على مساحة 100 ألف متر ذات طابع رياضي متعدد الأهداف منها ممشى مطاطي للجري بطول 1360 متراً وعرض ثلاثة أمتار، ومضمار آخر للدراجات الهوائية، مع رفد الحديقة بـ 46 عمود إنارة مزودة بمصابيح موفرة للطاقة صديقة للبيئة، مؤكداً أن أعمال المشروعين ستنتهي خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وثمَّن رئيس دائرة الأشغال العامة توجيه صاحب السمو حاكم الشارقة التي تعكس رؤية سموه في استكمال الخطط التنموية والحيوية الشاملة بإمارة الشارقة، مؤكداً أن الدائرة ستكرس جهودها خلال المرحلة المـقبلة بالارتقاء بجودة أعمالها والانتهاء من المشاريع وفق البرنامج الزمني للمشروع بما يلبِّي احتياجات أبناء الإمارة.

ومن جانبه أكد المهندس عبد الله نعمان رئيس قسم الإشراف في إدارة مشاريع المباني، أنه استخدمت مواد صديقة للبيئة الناتجة بأسلوب التجميد وإعادة تدوير الإطارات القديمة إلى مطاط مفتت.