المزينة يرأس اجتماع تقييم أداء «مكافحة المخدرات»

ترأس اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال النصف الأول من العام الجاري، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات.

والعقيد فهد سيف المطوع مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعقيد الشيخ محمد عبد الله المعلا مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة بالوكالة، والعقيد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ونائبه العقيد خالد الكواري، ومديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وناقش اللواء المزينة مع الحضور خطط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وآليات عملها، والبرامج والخطط التي وضعتها لمكافحة المخدرات، وتفعيل برامج التوعية التثقيفية، وإشراك جميع فئات المجتمع في تلك البرامج للحد منها، واستعرض نتائج تنفيذ قرارات اجتماع تقييم الأداء السابق وإحصائياته.

وقاية وتثقيف

واستمع اللواء المزينة من العقيد خالد الكواري، إلى شرح لعدد من قضايا المخدرات التي تم تسجيلها في شرطة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، إضافة إلى الإحصائيات التي سجلتها الإدارة حول الكميات التي تم ضبطها والمتورطين فيها وجنسياتهم، والوسائل والمحاولات الجديدة التي يستحدثها المهربون لإخفاء المخدرات.

كما اطلع على الجانب الوقائي والتثقيفي الذي تقوم به الإدارة للتوعية بأضرار المخدرات، حيث نظمت خلال النصف الأول من العام الجاري 240 نشاطاً توعوياً، مقابل 221 نشاطاً في النصف الاول من العام الماضي.

وأكد اللواء المزينة أن إدارة التوعية والوقاية بأضرار المخدرات، يقع على عاتقها نشر الثقافة التوعوية بكافة أشكالها وأنواعها، بحيث تصل للهدف المنشود وهو تقليل عدد متعاطي المخدرات والحد من انتشارها وتوعية الجمهور بمخاطرها.