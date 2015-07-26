271 مليون راكب استخدموا النقل الجماعي في النصف الأول

كشف مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن نمو في عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي (مترو دبي وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري وسيارات الأجرة) في النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ عدد الركاب 271 مليوناً و302 ألف راكب، مقارنه بنحو 262 مليوناً و569 ألف راكب في الفترة ذاتها من عام 2014.

وقال إن عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر في الأشهر الستة الماضية بلغ 88 مليوناً و252 ألفاً و34 راكباً، مقارنة بنحو 81 مليوناً و403 آلاف و876 راكباً في الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ عدد مستخدمي الخط الأحمر في النصف الأول من العام الجاري 55 مليوناً و783 ألفاً و626 راكباً، مرتفعاً عن الفترة ذاتها من العام الماضي الذي بلغ عدد الركاب فيه 51 مليوناً و799 ألفاً و232 راكباً، وقفز عدد ركاب الخط الأخضر من 29 مليوناً و604 آلاف و644 راكباً في النصف الأول من عام 2014 إلى 32 مليوناً و468 ألفاً و408 ركاب في النصف الأول من العام الجاري.

مشيراً إلى أن محطات ديرة سيتي سنتر والرقة والاتحاد وبرجمان وبرج خليفة استحوذت على نصيب الأسد في عدد مستخدمي الخط الأحمر، حيث استخدم محطة ديرة سيتي سنتر ثلاثة ملايين و640 ألفاً و354 راكباً، تلتها محطة الرقة ثلاثة ملايين و614 ألفاً و141 راكباً، ثم محطة الاتحاد ثلاثة ملايين و557 ألف راكب، وبلغ عدد ركاب محطة برجمان ثلاثة ملايين و500 ألف راكب، ومحطة برج خليفة ثلاثة ملايين و392 ألفاً و219 راكباً.

أما فيما يتعلق بالخط الأخضر لمترو دبي فقد استحوذت محطات الفهيدي وبني ياس والغبيبه على أكبر عدد من مستخدمي المتر، بواقع قرابة ثلاثة ملايين و600 ألف راكب لمحطة الفهيدي، وثلاثة ملايين و200 ألف راكب لمحطة بني ياس، ومليونين و452 ألف راكب لمحطة الغبيبه، وبلغ عدد مستخدمي ترام دبي في النصف الأول من العام الجاري مليوناً و552 ألفاً و756 راكباً.

قفزة نوعية

وأوضح مطر الطاير أن عدد مستخدمي حافلات المواصلات العامة في النصف الأول من العام الجاري، بلغ 66 مليوناً و500 ألف و269 راكباً، واستحوذت خدمة المواصلات داخل مدينة دبي على العدد الأكبر من الركاب، بواقع 44 مليوناً و89 ألفاً و924 راكباً، تلتها خدمة حافلات تغذية محطات المترو التي نقلت 13 مليوناً و440 ألفاً و291 راكباً، ثم حافلات النقل عبر المدن التي نقلت خمسة ملايين و962 ألفاً و217 راكباً، وتوزع العدد الباقي على خدمة تأجير الحافلات للمؤسسات الحكومية والشركات.

وأضاف أن وسائل النقل البحري التي تشمل العبرات والباص المائي والتاكسي المائي وفيري دبي، نقلت في النصف الأول من العام الجاري سبعة ملايين و492 ألفاً و529 راكباً، حيث بلغ عدد مستخدمي العبرات سبعة ملايين و171 ألفاً و509 ركاب، فيما بلغ عدد مستخدمي الباص المائي 249 ألفاً و911 راكباً، ونقل فيري دبي 56 ألفاً و568 راكباً.

ونقل التاكسي المائي 14 ألفاً و541 راكباً، مشيراً إلى أن مركبات الأجرة العاملة في دبي (تاكسي دبي بالإضافة إلى شركات الامتياز)، نفذت في النصف الأول من العام الجاري 53 مليوناً و572 ألفاً و397 رحلة، نقلت خلالها 107 ملايين و504 آلاف و794 راكباً، واستحوذت مؤسسة تاكسي دبي على النسبة الأكبر في عدد الركاب، حيث نفذت 23 مليوناً و172 ألفاً و122 رحلة نقلت خلالها 46 مليوناً و344 ألفاً و244 راكباً.

الخيار الأمثل

وأعرب مطر الطاير عن سروره بالنمو المطرد في عدد ركاب وسائل النقل الجماعي سنوياً، وهو ما يترجم التوجه الاستراتيجي لهيئة الطرق والمواصلات في تقليل استخدام المركبات الخاصة وزيادة استخدام النقل الجماعي، وجعلها الخيار المفضل لتنقل السكان في إمارة دبي، حيث تسعى الهيئة الوصول بنسبة مساهمة وسائل النقل الجماعي في حركة السكان 30% في عام 2030، وقال إن نسبة مساهمة النقل الجماعي ارتفعت من 6% في عام 2006 إلى 14% في عام 2014، ويتوقع أن تصل إلى 15% في نهاية العام الجاري.