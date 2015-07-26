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الشيخ تميم والجبير بحثا القضايا الإقليمية والدولية

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الشيخ تميم والجبير بحثا القضايا الإقليمية والدولية الشيخ تميم والجبير بحثا القضايا الإقليمية والدولية

    استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في قصره مساء أمس، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

وفي بداية الاستقبال نقل معالي وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله -، وتمنياتهم إلى سمو الأمير بموفور الصحة وللشعب القطري دوام التقدم والازدهار.

فيما حمله أمير قطر تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد وتمنياته لهم بموفور الصحة وللشعب السعودي المزيد من التقدم والنماء.

كما جرى خلال الاستقبال بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأقام معالي وزير الخارجية بدولة قطر الدكتور خالد بن محمد العطية مأدبة عشاء تكريماً لمعالي وزير الخارجية والوفد المرافق له.

وقد رافق معاليه معالي وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية الدكتور خالد الجندان، ورئيس الإدارة الإعلامية السفير أسامة نقلي، ومدير مكتب معالي الوزير السفير محمد الكلابي.

وكان معالي وزير الخارجية قد وصل إلى الدوحة في وقت سابق من يوم أمس في زيارة رسمية لدولة قطر.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي معالي وزير الخارجية بدولة قطر الدكتور خالد بن محمد العطية، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية لدى قطر محمد بن منصور المالك.

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