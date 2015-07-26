خادم الحرمين يغادر إلى خارج المملكة في إجازة خاصة

صدر أمس أمر ملكي فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 267

التاريخ : 9 / 10 / 1436ه

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السادسة والستين من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 /1412ه.

ونظراً لعزمنا بمشيئة الله على السفر خارج المملكة هذا اليوم (أمس) السبت التاسع من شهر شوال عام 1436ه حسب تقويم أم القرى، الموافق 25 من شهر يوليو عام 2015م، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة.

والله ولي التوفيق...

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وكان الديوان الملكي قد أصدر أمس البيان التالي:

«بيان من الديوان الملكي»

بمشيئة الله تعالى سيتوجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله اعتباراً من هذا اليوم (أمس) السبت 9 / 10 / 1436 ه الموافق 25 / 7 / 2015 م إلى خارج المملكة في إجازة خاصة.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

وقد غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جدة بعد ظهر أمس متوجهاً إلى خارج المملكة في إجازة خاصة.

وكان في وداع الملك المفدى لدى مغادرته مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير محمد بن فهد بن محمد، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي العبدالله الفيصل، وصاحب السمو الأمير سعود بن سعد بن تركي، وصاحب السمو الأمير سعود بن سعد بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير سلطان بن فهد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الامير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بمكتب وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأصحاب السمو الأمراء والفضيلة والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين عند باب الطائرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - كل من: صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ حازم بن مصطفى زقزوق، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ومعالي نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر، ومعالي نائب رئيس الديوان الملكي المكلف الأستاذ عقلا بن علي العقلا، ومعالي رئيس الحرس الملكي المكلف الفريق أول حمد بن محمد العوهلي، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.