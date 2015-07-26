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الإقلاع عن التدخين يقلل من الهبات الساخنة لدى النساء

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الإقلاع عن التدخين يقلل من الهبات الساخنة لدى النساء الإقلاع عن التدخين يقلل من الهبات الساخنة لدى النساء
كشفت دراسة علمية حديثة أن الإقلاع عن التدخين يقلل من شدة الهبات الساخنة، التى تصيب النساء خلال انقطاع الطمث، مقارنة بالنساء الذين يستمرون فى التدخين.

ووجد الباحثون أن النساء التى أقلعت عن التدخين لمدة خمس سنوات على الأقل قبل الوصول إلى فترة انقطاع الطمث كانت 45 فى المئة أقل عرضة للهبات الساخنة الشديدة أو المتكررة من المدخنات الحاليات.

وأوضح الباحثون أن الهبات الساخنة هى شعور مفاجئ بالدفء، والتى عادة ما تكون أكثر كثافة على الوجه والعنق والصدر، ويمكن أيضا أن تسبب التعرق الغزير الذى يسبب الشعور بالبرد.

ولكن وجد الباحثون أن النساء اللاتى أقلعن عن التدخين لا يزلن أكثر عرضة للهبات الساخنة الشديدة أو المتكررة من النساء اللاتى لم يدخنوا قط.

ويعتبر التدخين الذى يمكن تفاديه هو السبب الرئيسى للوفيات، حيث انه يزيد بشكل كبير من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وسرطان الرئة، وقد يسهم أيضًا فى السرطان فى أى مكان تقريبا فى الجسم، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC”.

وأضافت المؤلفة الرئيسية ريبيكا سميث، الباحثة فى علم الأوبئة فى جامعة إلينوى، قائلةً "آمل أن يكون هذا يشجع النساء على الإقلاع عن التدخين فى وقت مبكر".

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

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