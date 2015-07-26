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معامل الحاسب الألى بالجامعات تواصل استقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق

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معامل الحاسب الألى بالجامعات تواصل استقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق معامل الحاسب الألى بالجامعات تواصل استقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق
تستقبل معامل الحاسب الألى بالجامعات طلاب المرحلة الأولى للتنسيق، اليوم الأحد كثانى أيام تسجيل رغباتهم، حيث بدأ موقع التنسيق الإلكترونى تسجيل الرغبات للطلاب المتقدمين للمرحلة الأولى للتنسيق، ويبلغ عددهم 110 آلاف طالب وطالبة منذ يوم الجمعة الماضى.

وتقبل المرحلة الأولى الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، بحد أدنى 96.7% للعلمى علوم وعدد طلابها 25 ألف طالب وطالبة، و93.5% للعلمى وعدد طلابها 20 ألفا و314 طالبا، و81.5% للأدبى 64 ألفا و700 طالب، بإجمالى 110 آلاف طالب للمرحلة.

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مصر 365

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