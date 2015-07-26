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وفد من "الشرب والصرف والصحى" يبحث مشكلة انقطاع المياه بالوادى الجديد اليوم

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وفد من "الشرب والصرف والصحى" يبحث مشكلة انقطاع المياه بالوادى الجديد اليوم وفد من "الشرب والصرف والصحى" يبحث مشكلة انقطاع المياه بالوادى الجديد اليوم
يزور وفد من هيئة مياه الشرب والصرف الصحى محافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، برئاسة المهندس سيد عشرى رئيس الهيئة على رأس وفد من الباحثين لمتابعة مشكلة ضعف مياه الشرب فى عدد من الأحياء السكنية بالمحافظة، حيث يتم عقد اجتماع بمقر ديوان عام المحافظة بحضور المختصين من الجهاز التنفيذى بالمحافظة، لبحث المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لها للتغلب على ضعف المياه فى تلك الأحياء، كما يقوم الوفد بزيارات ميدانية لتفقد عدد من الأحياء التى تعانى من المشكلة.

وقال محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد فى تصريحات صحفية، إن الهيئة تستعد لتنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال وتطوير 23 محطة مياه شرب من أجل التغلب على مشكلات نقص المياه وضعف وصولها للمواطنين وتوفير مياه نقية للمواطنين، وخاصة فى المناطق النائية والمحرومة.

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مصر 365