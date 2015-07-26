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بالصور.. محافظة شمال سيناء تنتهى من تسمية شوارعها بأسماء الشهداء

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أعلنت محافظة شمال سيناء انتهاء تسمية الشوارع بأسماء الشهداء ووضع اللافتات الدالة على المسميات الجديدة.

وقال علاء الدين عطوة، مدير عام إدارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة شمال سيناء، ورئيس فريق العمل المكلف بوضع لافتات أسماء الشهداء على الشوارع، فى تصريح صحفى، إنه تم الانتهاء من وضع اللافتات بأسماء الشهداء على شوارع مدينة العريش، وجار استكمال وضع اللافتات بأسماء الشهداء على باقى المنشآت المقرر إطلاق أسماء الشهداء عليها من مدارس ومراكز شباب وكبارى وغيرها، وذلك طبقا لموافقة المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء بتكريم الشهداء وإطلاق أسمائهم على شوارع ومدارس ومنشآت المحافظة تقديرا لما قدموه فى سبيل الوطن، وأن يتم ذلك تزامنا مع احتفالات المحافظة وباقى محافظات بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وأوضح أن هناك 17 شارعا فى مدينة العريش و3 شوارع فى مدينة الشيخ زويد وشارع واحد فى مدينة رفح تم إطلاق أسماء الشهداء عليها، وهناك نحو 5 مدارس وقاعة داخل مدرسة بالعريش ومدرسة واحدة بكل من الشيخ زويد ورفح سيتم تسميتها أيضا بأسماء الشهداء، علاوة على 4 كبارى ومركز شباب بالعريش.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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