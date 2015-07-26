أخبار عاجلة

الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع» -
98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة» -
القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر -
بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟ -
محافظ أسوان: التماسيح لا تستنزف الثروة السمكية في بحيرة ناصر -
حوار| رئيس نادي القضاة: نحن من يدير الأزمة.. ولم نطلب وساطة أحد -
السيسي يلتقي رئيس لجنة الدفاع بـ«الشيوخ الأمريكي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"التجمع": اعتراف الإخوان بنصب جون كيرى فخا لهم "عذر أقبح من ذنب"

Google+ Print
"التجمع": اعتراف الإخوان بنصب جون كيرى فخا لهم "عذر أقبح من ذنب" "التجمع": اعتراف الإخوان بنصب جون كيرى فخا لهم "عذر أقبح من ذنب"
قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى بحزب التجمع، إن اعتراف جماعة الإخوان بأن جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى نصب فخا للجماعة وأقنعهم بالدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية عام 2012 هو عذر أقبح من ذنب، وأضاف: "نوجه للجماعة رسالة شكر على اعترافاتها التى أكدت أنها تتلقى تعليماتها من أمريكا".

وأضاف السعيد لـ"اليوم السابع": "جون كيرى كان يعرف مدى شغف الإخوان للتوصل للسلطة والانفراد بها، ومحاولة أخونة هذا النظام فى ظل مساعى الدولة للاستقلال بنفسها، لذلك سعى لإقناع الإخوان بالدفع بمرشح فى الانتخابات الرئاسية، مثلما كانت تعلم أمريكا بالنوايا العدوانية والسلبية المعادية للإنسانية لدى صدام حسين وأقنعته بضرب الكويت".


>"التجمع": من ينحاز للإخوان "ليسوا اشتراكيين وليسوا ثوريين"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365