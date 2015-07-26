"التجمع": اعتراف الإخوان بنصب جون كيرى فخا لهم "عذر أقبح من ذنب"

قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى بحزب التجمع، إن اعتراف جماعة الإخوان بأن جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى نصب فخا للجماعة وأقنعهم بالدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية عام 2012 هو عذر أقبح من ذنب، وأضاف: "نوجه للجماعة رسالة شكر على اعترافاتها التى أكدت أنها تتلقى تعليماتها من أمريكا".

وأضاف السعيد لـ"اليوم السابع": "جون كيرى كان يعرف مدى شغف الإخوان للتوصل للسلطة والانفراد بها، ومحاولة أخونة هذا النظام فى ظل مساعى الدولة للاستقلال بنفسها، لذلك سعى لإقناع الإخوان بالدفع بمرشح فى الانتخابات الرئاسية، مثلما كانت تعلم أمريكا بالنوايا العدوانية والسلبية المعادية للإنسانية لدى صدام حسين وأقنعته بضرب الكويت".

"التجمع": من ينحاز للإخوان "ليسوا اشتراكيين وليسوا ثوريين"