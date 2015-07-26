مدير تحرير"فيديو 7": حصولنا على"يوتيوب الذهبية" امتداد لنجاح اليوم السابع

أعرب عمرو جاد، مدير تحرير موقع " فيديو 7" قناة اليوم السابع المصورة، عن سعادته بعد حصول الموقع على جائزة يوتيوب الذهبية، بعد تخطيه المليون مشترك على موقع "يوتيوب"، فيما توجه بالتهنئة للكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، وأسرة التحرير جميعًا، بمناسبة الفوز بهذه الجائزة.

وتوجه "جاد"، خلال حواره مع الإعلامى محمد الدسوقى رشدى، ببرنامج "الصحافة اليوم" على فضائية "النهار اليوم"، بالشكر لكتيبة "فيديو7" على هذا المجهود الرائع الذى حققه الموقع، مشيرًا إلى أن نجاح قناة اليوم السابع المصورة هو امتداد لنجاح "اليوم السابع"، مضيفاً "أول إحساس عندى هو العرفان والثقة التى أعتز بها لهذا النجاح".

وأكد جاد، أن زيادة عدد المشتركين والمتابعين لموقع "فيديو7" يجعله يشعر بالتخوف والمسئولية الكبرى التى تلقى على عاتقه، لا سيما أن المتابعين للموقع يختلفون فى مشاعرهم أثناء مشاهدتهم للفيديوهات، منوهًا أن الموقع ليس هدفه فقط إرضاء أذواق المشاهدين بقدر إرضاء رغباتهم فى مشاهدتهم للفيديو، مضيفاً "وهما ناس بيثقوا فينا وبنحاول نقدم لهم الخبر على مدار الساعة".

بالصور.. "فيديو7" يحصد الجائزة الذهبية لموقع "يوتيوب".. أكثر من مليون مشترك يتابعون قناة "اليوم السابع" المصورة على يوتيوب و4 ملايين على "فيس بوك".. وخالد صلاح وأسرة التحرير يحتفلون بالجائزة