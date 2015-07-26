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البنزرتي يفسر سبب الهزيمة.. ويتوعد الأهلي بسلاح الجماهير التونسية

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البنزرتي يفسر سبب الهزيمة.. ويتوعد الأهلي بسلاح الجماهير التونسية البنزرتي يفسر سبب الهزيمة.. ويتوعد الأهلي بسلاح الجماهير التونسية

يدرس النادي الأهلي فسخ تعاقده مع المستشفى التي يتعامل معها فيما يخص الشؤون الطبية لفريق كرة القدم، بعد تسريب تقرير الكشف الطبي للجابوني ماليك إيفونا.

في البداية قالت تقارير صحفية إن اللاعب يحمل فيروس C، ثم تم انتفاء ذلك تماما أولا من خلال بيان رسمي للنادي الأهلي يؤكد فيه نجاح إيفونا في الاختبارات الطبية.

وثانيا تم تداول صورة من الفحوصات الطبية التي أقامها إيفونا.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الأهلي تشعر بالضيق من تسريب تقرير الكشف الطبي لإيفونا، رغم أنه أثبت سلامته وجاهزيته للعب مع الفريق الأحمر.

وتشعر إدارة الأهلي بانعدام الثقة في المستشفى، وهو ما قد يدفعها لفسخ التعاقد معها.

ويأتي تحرك الأهلي، خاصة مع وصول عدد من العروض من مستشفيات ترغب في أن تكون راعية الفريق الأحمر طبيا.

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