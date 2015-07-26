فتحي مبروك: عمرو جمال؟ أتفهم ما يشعر به ولكن

أكد فتحي مبروك المدير الفني للنادي الأهلي تفهمه الكامل لحزن أي لاعب في الفريق لعدم مشاركته في المباريات مشيرا إلى "أتفهم شعور كل لاعب".

الأهلي فاز على النجم الساحلي 1-0 في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

لقاء شهد جلوس عمرو جمال على دكة الاحتياطي طوال أحداث المباراة. إذ شارك عماد متعب كأساسي وأحمد عبد الظاهر كبديل.

وقال فتحي مبروك: "أتفهم موقف عمرو جمال وكل لاعب عندما لا يشارك في المباريات".

وأضاف في تصريحات للصحفيين "ولكن المشاركة من عدمها رؤية فنية بحته وتختلف من مباراة لمباراة".

وأتم "عندما أرى تغيير في تعبيرات وجه أي لاعب لم يشارك في المباريات أتفهم ما يشعر به فمن الطبيعي أن يرغب كل لاعب في المشاركة دائما".