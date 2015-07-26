المهمة الإفريقية – 4 تحديات تواجه الزمالك أمام ليوبار في أسبوع الحسم

هو أسبوع الحسم بالنسبة للزمالك على المستوى المحلي والإفريقي، وبداية ذلك ستكون أمام ليوبار الكونغولي يوم الأحد في ملعب بتروسبورت.

ويستضيف الزمالك منافسه ليوبار في إطار الجولة الثالثة من الكونفدرالية لحساب المجموعة الثانية، حيث أن الفوز يضمن للفريق الأبيض ضمان التأهل لنصف النهائي بنسبة كبيرة.

ويدخل الزمالك المباراة وهو في جعبته ست نقاط بعد الفوز في أول مباراتين، فيما يأتي منافسه الكونغولي وهو يمتلك نقطة واحدة فقط.

ويستعرض FilGoal.com 3 تحديات تواجه الزمالك أمام ليوبار.

أسبوع الحسم

فوز الزمالك على ليوبار يعني ضمانه بنسبة كبيرة جدا الوصول لنصف نهائي الكونفدرالية في مشاركته الأولى في البطولة، ليواصل الحلم بتحقيق لقب إفريقي للمرة الأولى منذ عام 2002.

دويدار يعود لقائمة الزمالك أمام ليوبار.. وجابر وأوباما خارجها

وعقب نهاية لقاء ليوبار سيبدأ الزمالك استعداداته لملاقاة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل حيث يحتاج لنقطة واحدة فقط من أجل التتويج بالدوري المصري رسميا للمرة الأولى منذ عام 2004.

لذا فإن الأسبوع الجاري سيكون هو أهم أسبوع في موسم الفرسان، حيث يمكنهم من العودة لمنصات التتويج بالبطولات الكبرى بعد غياب دام كثيرا.

عودة الثقة

"أثق في أن اللاعبين سوف يستعيدون ثقتهم أمام ليوبار بتحقيق الفوز" هكذا تحدث جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم السبت.

ويدخل الزمالك المباراة عقب الهزيمة في دربي الكرة المصرية أمام الأهلي بهدفين دون رد، في وقت كان يحتاج فيه الفريق للحصول على نقطة واحدة فقط من القمة ليحتفل بالتتويج بالدوري أمام أعين غريمه التقليدي في الملعب.

ولكن كل هذا لا يشغل بال فيريرا بقدر ما يهمه استعادة ثقة لاعبيه في أنفسهم والعمل على تحقيق الانتصار على ليوبار للاقتراب أكثر من نصف النهائي.

ترسيخ العقدة

ليوبار الكونغولي لا يتفائل بمواجهة المصريين، فقد لاقي الفرق المصرية من قبل بمختلف ألوانها خمس مرات، لم يحقق الفوز إلا مرتين فقط، مقابل خمس هزائم.

وكان أول انتصار لليوبار على الفرق المصرية على حساب الزمالك نفسه في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عام 2013 بهدف دون رد.

لكن انتقام الزمالك في لقاء العودة كان قاسيا حيث تغلب عليه بأربعة أهداف لهدف.

وبشكل عام واجه ليوبار الفرق المصرية سبع مرات، خسر في خمس مناسبات، وانتصر مرتين ولم يكن منهم أي مرة في مصر.

وفوز الزمالك يعني ترسيخ العقدة المصرية للفريق الكونغولي الذي لا يستطيع تحقيق أي نتيجة إيجابية في ملاعب مصر.

رقم تاريخي

إذا ما حقق الزمالك الفوز على ليوبار فإنه سيكون ثالث فريق في البطولة بنظامها الجديد الذي بدأ عام 2004 الذي يعرف الفوز في أول ثلاث مباريات متتالية في دور المجموعات بعد النجم الساحلي عام 2006 والهلال السوداني 2010.

وسيصبح الزمالك هو أول فريق مصري يحقق ذلك الإنجاز، حيث لم يسبقه إليه أحد فقط.