انتشال جثتين لطفل وشاب غرقا بترعة أبو المنجا بالقليوبية

تمكنت قوات الإنقاذ وشرطة المسطحات المائية من انتشال جثتين لطفل وشاب بترعة أبو المنجا بالقليوبية، وتم نقل الجثتين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء سعيد شلبى مدير امن القليوبية اخطارا مأمور مركز شرطة قليوب بالواقعة ، وتبين للعقيد جمال الديغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبر الخيمة غرق طفل وشاب بترعة أبو المنجا بقرية ميت حلفا وتبين أن جثة الاولى للطفل بكار خالد 8 سنوات، والجثة الثاتية للشاب محمد جمال 31 عاما، والذى غرق أثناء محاولته إنقاذ الأول، وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى إلى المكان وتم انتشال الجثتين.