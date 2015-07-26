أخبار مصر للساعة 10.. مميش: السيسى سيوزع سفنا للصيادين احتفالا بالقناة

نَشَرَ "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات المهمة، فى مقدمتها تصريحات الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيوزِّع سفن صيد على الصيادين، الفترة المقبلة، احتفالًا بتشغيل قناة السويس الجديدة.

وقال مميش خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة": "الرئيس السيسى إنسان رائع عاوز يفتح باب رزق للناس وبدأنا فى تصنيع سلسلة من سفن الصيد ستوزع الفترة المقبلة".

وأضاف أن التجربة التى شهدتها القناة اليوم كانت حساسة جدًا، ولكن قمنا بمراجعة كل الخطوات بدقة ولأول مرة تعبر سفن عملاقة القناة، وأصررت على أن تكون هناك ازدواجية فى العبور بالقرب من المنصة الرئيسية، لكى نقول للعالم: "إن القناة جاهزة للعبور لجميع السفن".

وإلى موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساءً..

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