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"صحافة المواطن"..قارئ يصنع درع قناة السويس الجديدة تعبيرا عن شكره للرئيس

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صور وابعت"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل إيهاب بلال صوراً لدرع قال إنه قام بتصميمه لإهدائه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لشكره لدوره فى إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة، لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.


>- مهاب مميش لـ"الحياة اليوم": السيسى سيوزع سفنًا للصيادين احتفالاً بالقناة

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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