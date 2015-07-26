واحد من كل أربعة يلجأون إلى الإنترنت لتشخيص حالتهم بدلا من زيارة الطبيب

كشف تقرير حديث جاء مؤخراً عبر صحيفة “The Telegraph”، أن المزيد من الناس يتجهون إلى الإنترنت للتعامل مع مشاكل صحتهم، حيث إن واحدة من كل أربعة أشخاص اختاروا تشخيص أنفسهم عبر الإنترنت.

ويشير التقرير الجديد إلى أن 21.8 فى المائة من سكان بريطانيا فى عام 2015 ينحازون للتشخيص الذاتى بواسطة محركات البحث على جوجل.

ووجد الباحثون أن 11% منهم كان بسبب أنهم لم يتمكنوا من الحصول على موعد مع الطبيب، فى حين كان 10.8 فى المائة الأخرى كانت جوجل الخيار الأفضل للتشخيص السريع.

ووجدت البحوث التى أجريت بواسطة فريق الصحة الرقمية ببريطانيا، أن حوالى 61 مليون شخص يبحثون على جوجل لتشخيص حالتهم المرضية.

وكان التقرير كالآتى:

>الاختيار متوسط درجة من 10

>بحث عن الأعراض على جوجل 6.9

>أسأل صديقى 6.6

>حجز موعد مع الطبيب 6.3

>زيارة صيدلية للحصول على المشورة 5.9

>أسأل أمى / الإخوة 5.8

>لا أفعل شيئا 5.2

>اسأل أحد الأقارب ما يعتقدون 5

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