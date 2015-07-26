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دراسة: عصير البنجر يعزز لياقتك ويجعلك تمارس الرياضة لفترة أطول

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دراسة: عصير البنجر يعزز لياقتك ويجعلك تمارس الرياضة لفترة أطول دراسة: عصير البنجر يعزز لياقتك ويجعلك تمارس الرياضة لفترة أطول

كتب إسلام إبراهيم

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التأكيد على الفوائد الصحية لعصير البنجر، وأشارت دراسة أمريكية نشرت مؤخراً أن عصير البنجر يساهم فى تعزيز المجهود البدنى والعضلى للإنسان، ويجعله يمارس الرياضة والأنشطة البدنية لفترات طول. وفسر الباحثون ذلك مشيرين أن المشروب زهيد الثمن يساهم فى زيادة مستويات الأكسجين التى تصل إلى العضلات وهو ما يحد من الشعور بالإرهاق وتلف العضلات الناجم عن الأنشطة البدنية العنيفة، وكما أنه يجعل القلب يستهلك كميات أقل من الأكسجين خلال التمارين الرياضية، وهو ما يعنى أن الإنسان سيستمر فى ممارسة الرياضة لفترة طويلة قبل أن يشعر بالتعب والإرهاق. وأضاف الباحثون أن عصير البنجر يحتوى على مركبات النترات التى تمدد الأوعية الدموية، وتزيد من ضخ الدم إلى العضلات وأنسجة الجسم. ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الرابع والعشرين من شهر يوليو الجارى. وتؤكد هذه النتائج دراسة أخرى نشرت بالمجلة العلمية "Journal of Applied Physiology" أشارت أن الرجال الذين يتناولون 500 مل من عصير البنجر فى اليوم تتعزز قدرتهم على ممارسة ركوب الدراجات لفترة أطول تقدر بنسبة 16%. فيما أشارت دراسة أخرى نشرت بالدورية الطبية الشهيرة "Hypertension" أن تناول كوب وحد من عصير البنجر فى اليوم يساهم فى خفض مؤشرات الضغط الدموى بنسبة 7%.

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