محافظة أسيوط تستعد لافتتاح قناة السويس الجديدة باحتفال ثقافى فنى

تستعد محافظة أسيوط للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة فى السادس من أغسطس القادم، حيث تم التنسيق مع مديريات الثقافة والشباب والرياضة والأوقاف والجهاز التنفيذى بالمحافظة على إقامة العديد من الفقرات التى تناسب قيمة الحدث، وتعطى للمواطن الأسيوطى معلومة هامة عن القناة الجديدة.

ويقول جمال عباس سكرتير عام محافظة أسيوط فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تركيب شاشات عرض لنقل احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة على الهواء مباشرة فى ميادين المحافظة الرئيسية، وكذلك قصور الثقافة المختلفة والمنتشرة بالمراكز والقرى وتشارك فرقة أسيوط للفنون الشعبية فى تقديم فقرات فنية واستعراضية بميادين مدينة أسيوط، وتطلق القوات المسلحة الألعاب النارية فى الهواء لعدة أيام متواصلة احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة بميادين وشوارع المحافظة اعتبارا من أول أغسطس وحتى يوم 6 أغسطس المقبل الموافق ليوم الافتتاح.

وأضاف سكرتير عام المحافظة، أن مديرية الشباب والرياضة ستنظم العديد من الأنشطة مواكبة ليوم الافتتاح العظيم بمشاركة فرق الكشافة، وسيتم عمل مسيرات فنية ورياضية من خلال عدد من الشباب، ويتم تركيب سماعات ضخمة فى الميادين تقوم بإذاعة الأغانى الوطنية بدءا من الساعات الأولى ليوم الافتتاح وقبل وبعد البث المباشر للحدث، حيث سيتم عرض بث مباشر لهذا الحدث التاريخى من خلال شاشات عرض بجميع مراكز ومدن المحافظة يكون مركزه فى شاشة عرض ضخمة بميدان المحطة وميدان البنوك أمام قصر ثقافة أسيوط.

وتابع "كذلك سيتم عمل بانرات للتعريف بمميزات وأهداف قناة السويس الجديدة ويقيم مساء يوم الاحتفال قصر ثقافة أسيوط احتفالية كبرى عن القناة وتاريخها، يشمل ندوة لكبار المفكرين الاسايطة عن قناة السويس فى الماضى والمستقبل، وتتضمن الاحتفالية أيضا عرض أوبريت خاص بقناة السويس يحكى تاريخها وبطولات المصريين وقت حفرها قديما وحديثا، كذلك ستقوم مديرية الأوقاف فى أسيوط اليوم التالى بتخصيص جزء من خطبة الجمعة عن القناة وفوائدها على المصريين وكيف نحقق الهدف المرجو منها".