حظك اليوم.. توقعات الأبراج الأحد 26 يوليو / تموز 2015

1- حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 26 يوليو / تموز 2015

2- حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 26 يوليو / تموز 2015

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 26 يوليو / تموز 2015

4- حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 26 يوليو / تموز 2015

5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الأحد 26 يوليو / تموز 2015

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 26 يوليو / تموز 2015

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 26 يوليو / تموز 2015

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 26 يوليو / تموز 2015

9- حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 26 يوليو / تموز 2015

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 26 يوليو / تموز 2015

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 26 يوليو / تموز 2015

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 26 يوليو / تموز 2015

>رجل برج الحمل لا يستنكف من الاعتذار إذا ما أخطأ حتى إلى ألد أعدائه ولكن بعد أن تهدأ أعصابه، وربما يكذب كذبة صغيرة ليحسن موقفه، ولكن لا يلجأ إلى الكذب عادة لأن أمره سرعان ما يتضح نتيجة صراحته ووضوحه، فهو يفضل أن يطرق الموضوع مباشرة وبسرعة، وهو لا يجد فى النميمة متعة فالناس عنده إما أبيض أو أسود.>رجل برج الثور سيكون رومانسيا طالما أنك امرأت التى اختارها عن طيب خاطر وباقتناع تام، وستنعمين معه بسعادة غامرة ولكن عليك أن تتحملى أسلوبه الذى قد يكون فظا أحيانا، ولكن لا تحلمى بالكلام المعسول على طول الدوام والرمانسية الدائمة، اقتنعى بأعماله وتصرفاته التى تدل على الرومانسية الفائقة، وليس عليك إلا أن تحتفظى بأنوثتك، ولا تملى عليه تصرفا قد يشعره بالعجز والضيق، ولا تسرقى منه الأضواء ولا تفرضى رأيك ولا تركبى رأسك فى شىء يخصه.>لن تجد الفتاة التى ترغب الارتباط برجل برج الجوزاء المشاعر الدافئة والشعور بالأمان والطمأنينة والدفئ، الذى يملأ القلب والصدر، فإذا كنت تبحثين عن ذلك فمن الأفضل ألا ترتبطى برجل برج الجوزراء، فهذا الرجل لا تصلح له إلا فتاة باردة المشاعر والأحاسيس، لا تسعى وراء الامتلاك ولا تبحث عنه إذا اختفى ولا تتعلق برقبته إذا قرر الانصراف، ومع ذلك هو محبوب وله كاريزما للارتباط به.>برغم استطاعة رجل برج السرطان أن يكون لطيفا ومجاملا، يراعى الناس ويأنس ويأنسوا به، إلا أنه قد ينقلب إلى الوجه الآخر من العملة بدون سبب ولا سابق تحذير مسبق، تلك التقلبات ليست نابعة من أساس فى تكوين الشخصى ولكن بسبب تأثير القمر على برجه تماما كما تتأثر البحار به وتظهر المد والجزر.>هذا الرجل يتمتع بعزة نفس أبية قد يبدو هادئا ووديعا وحليما، لا تنخدعى فيه وتتصرفى باندفاع أو بتعجرف معه، فذلك الرجل يحمل داخله قنبلة قد تنفجر كلما شعرت بارتفاع درجة حرارة دمائه، فهو لا يقبل أن يتبع امرأة، وإذا أردت أن يتبعك فالسياسة والتفاهم بذكاء هما اسلحتك وهو يهتم بسمعته ويغير على كرامته ولا يسمح لمخلوق بجرحها فغيرته لا حدودو لها.>صاحب برج العذراء رقيق وضعيف يعيش فى هدوء وسلام كلما لم يجد شيئا يزعجه، وهو صادق يحافظ على مواعيده حصيف ينتقى كل شىء فى حياته، مبالغ فى نظافته وأحيانا يكون موسوسا ويغسل يديه بمطر بدلا من الصابون ويراقب من يخدمونه بعيون قلقة، يكره تدفق المشاعر، فرجل العذراء يكون واضحا خاليا من الأحلام والأوهام، يستطيع أن يعيش الحياة بتفاصيلها بدر من أن يجعل هذه التفاصيل هى التى تواجهه.>لا تستطيع المرأة مقاومة رجل برج الميزان وأد مشاعره وصوته وحنانه ووجهه البشوش، فأحلامه ستكون أحلامك وسوف تجدين نفسك تتصرفين بأسلوبه الذى يرضيه، لمجرد أن تراه سعيدا ومبتسما، هذا الرجل من أكثر الرجال ترددا فسرعان ما يغير رأيه لمجرد الشك فى صحته وتظل كفتا الميزان فى حالة اهتزاز وعليك إما أن تدفعى به لأخذ قرار أو مساعدته للبت فيه بسرعة.>الحب له دور مهم وفعال فى حياة رجل برج العقرب فهو يساعده على النجاح عمليا واجتماعيا، ولذلك قليلا من تجد عقرب رجلا كان أو امرأة يعيش وحيدا بدون ارتباط وهو لشريك حياته ومخلص له ومرتبط بأسرته، لأنه يسعى للاستقرار ولهذا فعليه التأنى فى الارتباط حتى يتفادى آلام الأحزان التى يتعرض لها إذا ما كتب لهذا الارتباط النجاح.>رجل برج القوس يتميز بقدر كبير من الصراحة والوضوح فى شخصيته ويندر وجوده بنفس القدر فى بقية الرجال، فهو سوف يوضح علاقاته معك بكل صراحة، ويوضح مكانتك عنده بكل دقة والمنتظر من هذه العلاقة أيضا، لا تنزعجى فأحيانا تكون الصراحة أفضل وأرجح مهما كان مقدر الألم الذى ينتج عنها.>هو فى منتهى الرومانسية والحساسية فى أحلامه ولكن انعكاس كوكب زحل على برجه يغلغل تصرفاته وطبيعته فيظهر دائما هادئا رزين الأخلاق تصرفاته عملية وأسلوبه جاد وحازم وأحيانا يكون قاسيا، وفى بعض الأحيان يفقد ما يسعى إليه نتيجة لتلك الانطباعات، ومع ذلك يفاجأ من يتعامل معه بتصرفات فى غاية الرقة والحنان وغير المألوفة منه.>بالرغم من أن رجل برج الدلو متقدم عن زمانه بحيث تجد صعوبة فى فهم وجهه نظره على الفور، إلا أنه لأمر جدير بالمحاولة التى تخرج منها بمزيد من المعرفة والحيرة وأحيانا الضيق، وينتمى صاحب برج الدلو إلى الإنسانية ويمثل أصدق أمانيها وتتمثل زهرته الفلكية فى النرجس ويتأثر بكوكب اورانوس وهو إله الهواء وهو كوب التغير والمفاجآت التى يصعب التنبؤ بها فى شخصية حامل الماء وتمكنه من رؤية المستقبل بوضوح.>رجل برج الحوت يستنشق العواطف والرومانسيات والمشاعر الحساسة مع الهواء، فلن تشكو امرأته من زوالها أبدا ولكن عليك أن تتروى فى الارتباط بمثل هذا الرجل فإما المأساة المؤسفة أو الثروة والشهرة والسعاد والهناء.