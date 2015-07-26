الجنح تنظرغدًا محاكمة «إسلام بحيري» بتهمة خيانة الأمانة

تنظر، غدًا الأحد، محكمة جنح مصر القديمة، محاكمة الإعلامي إسلام بحيري، لاتهامه بخيانة الأمانة.

كان المواطن شريف عبد الرحمن، تقدم بجنحة مباشرة، يتهم فيها إسلام بحيرى بخيانة أمانة، عقب استلامه إيصال أمانة بمبلغ 77000، على سبيل الأمانة، وتعهد برد المبلغ عند طلبه إلا أنه بعد أن استلمه، قام باختلاسه لنفسه وتبديده، الأمر الذي يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات.

وأشار شريف فى صحيفة دعواه، أنه طلب من البحيري رد المبلغ أكثر من مرة، إلا أنه رفض رد المبلغ، رغم تعهده برده من قبل، مشيرًا بأن المبلغ بموجب إيصال، محرر بخط إيده وبتوقيعه وبصمة أصبعه.