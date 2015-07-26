ما هي الرسالة التي وجهها باسم علي لأحمد فتحي عقب لقاء النجم

وجه باسم علي ظهير أيمن الأهلي رسالة للدولي المخضرم أحمد فتحي لاعب أم صلال القطري الذي فسخ عقده قبل ساعات تمهيدا للعودة إلى الأهلي.

وشارك باسم علي في مباراة الأهلي والنجم والتي فاز بها المارد الأحمر بهدف تحت عيون فتحي الذي حلل اللقاء لشبكة Bein sports يوم السبت.

وأوضح باسم في تصريحات للاستوديو التحليلي بالقناة موجها حديثه لفتحي قائلا: "نحتاج مجهودك في الفترة المقبلة بالفريق .. ننتظرك".

وأكد باسم أنه سيكون من أسعد الناس بعودة فتحي للأهلي لأنه لاعب مميز ويمتلك خبرة كبيرة.

وتشير التكهنات إلى أن الأهلي سيعلن عودة فتحي للقلعة الحمراء خلال أيام.