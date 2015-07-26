الأهلي عن ' واقعة عمرو جمال ' : كفاية ظلم

نفى وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي واقعة إلقاء عمرو جمال لقميصه عقب نهاية مباراة المارد الأحمر أمام النجم الساحلي.

الأهلي فاز على النجم الساحلي 1-0 في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

لقاء شهد جلوس عمرو جمال على دكة الاحتياطي طوال أحداث المباراة. إذ شارك عماد متعب كأساسي وأحمد عبد الظاهر كبديل.

وخرجت تقارير صحيفة تشير لواقعة إلقاء عمرو جمال لقميص الأهلي أرضا بسبب غضبه من عدم المشاركة وهو ما نفاه جمعة.

وقال وائل جمعة: "لم يحدث أي شيء من ذلك".

وأضاف في تصريحات للصحفيين "كفاية ظلم وخلق أحداث لم تحدث".

وأتم "الكل ملتزم داخل النادي الأهلي".