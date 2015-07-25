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وزير الآثارعن فتح مزارات البر الغربي للأقصر ليلاً : حلم يراودني منذ سنوات‎

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وزير الآثارعن فتح مزارات البر الغربي للأقصر ليلاً : حلم يراودني منذ سنوات‎ وزير الآثارعن فتح مزارات البر الغربي للأقصر ليلاً : حلم يراودني منذ سنوات‎

الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار

قال الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، إن فتح مزارات البر الغربي للأقصر أمام السياح ليلا كان حلما يرادوه منذ سنوات وها هو يتحقق الآن .

وأضاف الوزير، خلال افتتاحه لمشروع إضاة معبد الرامسيوم بالأقصر مساء السبت، البر الغربي بدأ بغضاءة 3 مناطق هي معبد الرامسيوم ووادي الملوك والدير البحري ونبحث اضافة مععبد هابو وبعض المزارات الأثرية الأخري الي مشروع الإضاءة والتأمين الإلكتروني .

واستعرض وزير الآثار أهمية معبد الرامسيوم الأثرية، وقال “الدماطي” إن معبد الرامسيوم أحد معابد ملايين السنين واحد المعابد الجنائزية بني في عصر الدولة القديمة لتخليد ذكري الملك رمسيس الثاني.

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