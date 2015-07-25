رئيس إقليم كردستان: سنوات من الحوار أفضل من ساعة واحدة من القتال

طالب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى، تركيا بالعودة لخيار السلام بوصفه أفضل طريق لحل المشكلات مابين أنقرة وحزب العمال الكردستانى (بى كيه كيه) وأنه لاتطور الأمور أكثر، وقال: إنني"بذلت الكثير من الجهود لانجاح عملية السلام وسأستمر بذلك لمنع التطور السلبى لهذه المشكلة ليعود الجميع لمباديء عملية السلام".

وذكر بيان صحفى لرئاسة إقليم كردستان العراق مساء اليوم السبت، أن البارزانى أبدى أسفه لوصول الوضع إلى هذه الدرجة، وأنه طلب من جميع الأطراف عدم إيصال الأمور لهذه الحالة لأن السلام هو الطريق الوحيد لحل المشكلات وأن سنوات من الحوار أفضل من ساعة واحدة من القتال.

وأضاف البيان: أن الجيش التركى قصف ليلة أمس مواقع ومقرات حزب العمال الكردستانى فى عدة مناطق باقليم كردستان، وبعد هذا القصف اتصل رئيس الوزراء التركى اليوم فى الساعة التاسعة والنصف صباحا بمسعود البارزانى وتحدث معه حول هذا الموضوع بالتفصيل، موضحا الأسباب التى أدت لوصول الأمور إلى هذا الحد.

وكانت مقاتلات حربية تركية شنت مساء أمس الجمعة، غارات جوية على مقرات تابعة لحزب العمال الكردستاني( بى كيه كيه) فى قضاء العمادية "اميدي" فى محافظة دهوك شمال غربى العراق.. وأشارت مصادر كردية إلى ان الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو التركى وجهت ضربات جوية لمقرات حزب العمال الكردستانى فى جبل "كورزار" التابعة لناحية ديرلوك وجبل "كلى سر كلي" ضمن حدود قضاء العمادية، وأن ست مقاتلات تركية تحلق فى سماء المنطقة.

وذكرت مصادر كردية فى دهوك أنه تم إغلاق طريق قرية "كلى بالندان" التابعة لمحافظة دهوك، بعد مقتل وإصابة 20 نتيجة القصف التركى على المناطق الحدودية العراقية مابين كردستان وتركيا.

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