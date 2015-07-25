رئيس البرلمان العربى يدين "التدخل السافر" لإيران فى شئون البحرين

وأكد الجروان فى بيان له اليوم السبت، أن تصريحات إيران تمثل تعديا سافرا على سيادة مملكة البحرين وشأنها الداخلى "فى منافاة واضحة لمبادئ القانون الدولى واحترام سيادة واستقلال الدول".
وقال: إن البرلمان العربى يعرب عن عدم رضاء كافة الشعب العربى الذى يمثله بمثل هذه الاستفزازات ، كما يشدد على ضرورة "نبذ سموم الطائفية والتكفير".
وطالب رئيس البرلمان العربى، إيران بالتوقف عن هذه التصريحات والتدخلات التى توضح سوء النية وتعارض مستلزمات التقارب والشراكة الإقليمية وحسن الجوار.
>وفى سياق متصل ، أشاد الجروان بتمكن وزارة الداخلية البحرينية من ضبط مستودع مواد متفجرة بالبحرين ، مثمنا جهود رجال الأمن البحريني.
واستنكر الجروان نشاط الجماعات الإرهابية الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة النعرات الطائفية بدعم من دول مجاورة ، مطالبا المجتمع الدولى بالضغط على إيران من أجل الإلتزام بعدم التدخل فى كافة الشأن العربى الداخلى والتوقف عن دعم بعض الجهات الساعية إلى زعزعة أمن واستقرار الدول العربية.
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