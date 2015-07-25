خالد يوسف: «23 يوليو» غيرت مفهوم الثورات في العالم وأخرجتنا من العبودية

قال المخرج خالد يوسف، إن ثورة 23 يوليو غيرت مفهوم الثورات في العالم كله، وكانت ملهمة لكافة الثورات التي قامت في الدول العربية بعد ذلك.

أضاف يوسف خلال مقابلة تليفزيونية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على شبكة تليفزيون الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه من سلبيات ثورة 23 فشلت في إقامة دولة يمقراطية سليمة قائمة على التعددية، ولكن لا يمكن المقارنة بينها وبين بالنظام الملكي، الذي فيه ظلم لثورة ناصر التي أخرجتنا من العبودية، وفتحت لنا أبواب الحرية .

وأشار “يوسف” إلي أن العدالة الاجتماعية، والحرية والكرامة الإنسانية، شعارت ثورة 25 يناير، هى نفس المبادئ التى قامت من أجلها ثور 23 يوليو ورسخها عبد الناصر.

وقال يوسف: “ثورتي 25 يناير و30 يوينه، هما في الحقيقة ثورة واحدة، والأخيرة مكملة للأولى، رافضًا أي حديث عن وجود فرق بين الثورتين، وأن المعارضة بين أنصار كل ثورة لم تنم إلا عن جهل” .

وعن حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، قال: أثق ان هذا الصرح التنموي الضخم، سيغير شكل الاقتصاد المصري، ويضع مصر في صوف الدول المتقدمة اقتصادياً، مشيراً إلى أنه لن يشارك فى حفل الافتتاح، قائلاً: أثق أنه سيكون جيداً .