مياه البحر وأشعة الشمس ضروريان لمناعة الجلد وعلاج الحساسية

مع حلول فصل الصيف يتوافد الكثيرون إلى المصايف لقضاء الإجازة والتنزه ونزول المياه البحر والذى يساهم فى علاج الكثير من الأمراض الجلدية وأهمها الحساسية الجلدية.

حول ذلك يقول الدكتور هانى الناظر أخصائى أمراض الجلدية والليزر والتجميل، إن نزول الأشخاص للسباحة فى مياة البحر له فوائد لصحة الجلد وعلاج بعض الأمراض الجلدية.

ويستكمل د. هانى قائلا: "تختلف درجة ملوحة مياه البحر المتوسط عن البحر الأحمر حيث أن البحر الأحمر شديدة الملوحة عن البحر المتوسط لذلك ينصح المرضى المصابين بالصدفية الجلدية أكثر الأمراض الجلدية بالعلاج بـ سفاجا بالبحر الأحمر والذى يطلق علية نظام "الاستشفاء البيئى " حيث يذهب كثير من مرضى الصدفية ومن مختلف أنحاء العالم لتلقى العلاج.

ويتابع د. هانى الناظر قائلا: "نزول مياه البحر والتعرض للأشعة الشمس مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض جلدية نظرا لتأثيره الكبير على تقوية مناعة الجلد مما يترتب عليه علاج الأشخاص من الأمراض الجلدية الناتجة عن خلل بمناعة الجلد مثل الحساسية الإكزيما.

وأضاف قائلا: "حصول الاشخاص على فوائد صحية من نزول مياه البحر والتعرض للأشعة الشمس متوقف على التوقيت التعرض لذلك حيث لا يفضل التعرض للشمس ونزول مياه البحر بأوقات سطوع الشمس.