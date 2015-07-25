انتبه.. بعض المضادات الحيوية تقاوم عمل أدوية سيولة الدم

كشفت دراسة علمية حديثة أن بعض المضادات الحيوية منها ال ديكلوكساسيلين قد تقلل من تأثير بعض أدوية سيولة الدم.

وقال مؤلف الدراسة انطون بوتيجارد، صيدلى فى جامعة جنوب الدنمارك، فى أودنسى، أن تأثير الديكلوكساسيلين على تجلط الدم كان مفاجئاً للغاية.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة أن ستة من أصل 10 مرضى انخفض لديهم مستوى سيولة الدم بعد تناول المضاد الحيوى ديكلوكساسيلين بعدما كانوا يتمتعون بالحماية ضد تجلط الدم.

وأوضح الباحثون أن الكومادين (الوارفارين) يعمل على زيادة سيولة الدم وذلك للتقليل من فرص الإصابة بجلطات الدم، التى هى سبباً محتملا من السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

ووفقاً للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب، فإن المرضى الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب، مثل الرجفان الأذينى، والذين خضعوا لعملية استبدال صمامات القلب غالباً ما يأخذون هذه الأدوية.

وأضاف الدكتور مايك لين، أستاذ مساعد فى الطب فى قسم الأمراض المعدية فى كلية الطب بجامعة واشنطن فى سانت لويس، أن الأطباء يجب عليهم التحذير بشأن وصف ديكلوكساسيلين للمرضى الذين يتناولون الكومادين أو أدوية سيولة الدم المماثلة.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.