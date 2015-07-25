مفاجأة.. اضطراب النوم خلال ليلة واحدة يضر بجيناتك

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التحذير من الأضرار الصحية الناجمة عن قلة النوم وعدم الحصول على القدر الكافى منه، وأشارت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من السويد إلى أن حدوث اضطراب بالنوم وعدم الحصول على القدر الكافى منه ولو فى ليلة واحد قد يغير الجينات الخاصة بالإنسان، وهو ما يعد أمرًا خطيرًا.

وتابع الباحثون أن قلة النوم تؤدى إلى حدوث تلف فى الحمض النووى الخاصة بساعتنا البيولوجية، وهو ما يرفع فرص الإصابة بالأمراض، حيث ثبت أن ذلك يؤثر على درجة حرارة الجسم والشهية ونشاط المخ.

ولكن ما زالت الشكوك تثار حتى الآن حول مدى استمرار هذه التأثيرات الضارة، وهل أنها تصبح دائمة أم أنه يمكن علاجها حال الحصول على القدر الكافى من النوم.

وتؤكد هذه النتائج دراسة أمريكية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس، حيث أشارت إلى أن عدم النوم لعدد ساعات كافية خلال ليلة واحدة قد يتسبب فى مشاكل صحية خطيرة، ويسرع حدوث عملية الشيخوخة، ويجعل علامتها تظهر على الوجه والعينين.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.