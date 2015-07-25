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حفني جاهز للمشاركة أمام ليوبار

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حفني جاهز للمشاركة أمام ليوبار حفني جاهز للمشاركة أمام ليوبار

أكد جوزفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك أن أيمن حفني لاعب الفرسان جاهز لمواجهة ليوبار الكونغولي ويستطيع المشاركة في المباراة.

ويستضيف الزمالك منافسه ليوبار يوم الأحد في ملعب بتروسبورت في إطار الجولة الثالثة من الكونفدرالية لحساب المجموعة الثانية.

وكان حفني قد غاب عن المشاركة في لقاء القمة الذي أقيم قبل عدة أيام أمام الأهلي بسبب آلام في المعدة وتم نقله إلى إحدى المستشفيات عقب نهاية المباراة، لكنه تعافي.

وأعلن فيريرا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم السبت أن حفني جاهز للقاء ليوبار ويستطيع المشاركة في المباراة.

ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، فيما يخوضها ليوبار وهو يمتلك نقطة واحدة فقط.

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