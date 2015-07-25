كلب ضال يعقر 5 تلاميذ في المنيا

أصيب 5 تلاميذ بالصفين الثالث والرابع الابتدائي بمركز مطاي في المنيا، إثر تعرضهم لهجوم من عدد من الكلاب الضالة أثناء توجههم إلى مدرسة سيلة الابتدائية المشتركة، لحضور البرنامج التدريبي لمشروع القرائية، وتم نقلهم إلى المستشفي العام بمطاي، لتلقي العلاج.

وقال رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التعليم بالمنيا، إن الطلاب كانت حالتهم الصحية جيدة بعد تلقيهم العلاج وأخذ العقاقير المضادة للعقر، وتم السماح لهم بمغادرة المستشفى.

كان اللواء حسن سيف، مدير المنيا، تلقى إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بهجوم كلب ضال على تلاميذ مدرسة بمطاي، وأصيب 5 تلاميذ منهم قبل دخولهم المدرسة وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم إخطار الأجهزة المتخصصة لاتخاذ اللازم حيال الكلاب الضالة وإعدامها.